Üniversite kampüsünde voyvodalık

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampüsünde 6 öğrenci, haklarında dedikodu yaptıkları gerekçesiyle iki kişiyi ciddi şekilde darp etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir üniversitede öğrenim gören 6 üniversite öğrencisi, haklarında dedikodu yaptıkları gerekçesiyle Abdullah Chkır ve Ahmad Sukarı’yi ciddi şekilde darp etti.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Mehmet Kanteper, 21 Mart’ta saat 15.00’de bir üniversitenin kampüsünde zanlılar Walid Al Sayed, Taha Berk Küçük, Kudret Okur, Berat Atılgan, Oruç Furkan Türkmen, Yiğit Okan Bozdoğan isimli 6 zanlının, haklarında dedikodu yaptıkları gerekçesiyle Abdullah Chkır ve Ahmad Sukarı’yi ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, Kanunsuz topluluk ve Ciddi darp suçlamalarıyla ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların öğrenci statüsünde olduklarını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve ikişer bin TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.