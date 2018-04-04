Uluçam Yolu yenilendi

Mağusa’da Uluçam Yolu’nu drenaj hattı döşeyerek Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki ana drenaj hattına bağlayan ekipler, asfalt dökümüne geçti

Gazimağusa Belediyesi’nin Sakarya ve Dumlupınar Mahallerinde devam eden 10 bin tonluk Asfalt Yol Yapım Projesi kapsamında sil baştan yenileme çalışması yaptığı Uluçam Yolu’na dün asfalt döküldü.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Uluçam Yolu’nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü. Üstlenici firma olarak Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi’nin yürüttüğü projede, Sakarya Bölgesi’nde bozuk olan yollardaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt dökümü yapılırken, hiç asfaltı olmayan yollara ise önce drenaj hattı döşenerek ardından asfalt dökümü yapılıyor.

Uluçam Yolu’nu drenaj hattı döşeyerek Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki ana drenaj hattına bağlayan ekipler, yoldaki eski ve bozulmuş asfaltının kaldırma işlemi yaptıktan sonra, drenaj hattı döşedi ve asfalt dökümüne geçti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, istikrarlı bir şekilde yapılması gereken çalışmalardan olan yol tamiratlarının belediyelerin asli görevleri arasında olduğunu ifade ederek, uzun bir süreden beridir yollarla ilgili yaptıkları çalışmalar çerçevesinde Uluçam Yolu’na baştan sonra yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ifade ederek, “hem altyapı hem drenaj çalışması da yaparak asfalt döktüğümüz yolu kaldırım çalışması da yaparak tamamlayacağız.“dedi. Uluçam Yolu’nun İsmet İnönü Bulvarı ile Lefkoşa Yolu’nu birbirine bağlayan ve trafikte alternatif güzergâh olan yolun kendileri için önemli bir yol olduğunu ifade eden Başkan Arter, çalışmaları yapan ekiplere teşekkür etti