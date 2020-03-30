Ülkemizdeki yabancı öğrenciler yardım istiyor

Ülkemizde üniversite eğitimi almakta olan birçok yabancı ülke öğrencileri koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel eğitime ara verilmesi sonrasında yaşadıkları mağduriyeti bize ileterek bu konuda devlet yetkililerinden yardım talep ettiler.

Özellikle üçüncü dünya ülkesi öğrencilerin ülkelerine dönme konusunda mağdur oldukları bildirilirken, üniversitelerimizin uzaktan eğitime başlaması sonrasında ülkelerine dönmek istediklerini ancak ülkemizden uçuşların durması nedeniyle mağdur olduklarını vurguladılar.

Öğrencilerin bize gönderdikleri yardım talebi şu şekilde:

“Merhaba, biz şimdi adada olan yabancı öğrencileriz ve dünyada virüsün patlak vermesinden ve üniversitelerin uzaktan eğitim olma kararından sonra ülkemize dönmek istiyoruz, özellikle de ülkemiz şu anda tahliye oluyor. İstanbul havaalanından ve Ankara havaalanından, ancak iki havaalanına uçak olmaması nedeniyle burada sıkışıp kaldık, bu yüzden lütfen bizi vurgulayın Sesimiz hükümete varır ve Ercan Havalimanı ile İstanbul Havalimanı ve Ankara arasında bir hat açar....”