Ülkemiz doğa bilimlerine önemli katkı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesinden ülkemiz doğa bilimlerine bir katkı daha. Gazimağusa'da vatandaşları sesleriyle rahatsız eden böceğin çekirgeler grubundan Gryllus bimaculatus olduğu tespit edildi

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Gazimağusa Bölgesinde sesleri ile vatandaşlara rahatsızlık veren böceklerin hangi tür olduğunun belirlenmesi için getirilen örnek üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, böceğin Çekrigeler grubundan Gryllus bimaculatus olduğunu tespit etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da yaşayan Serdar Atai tarafından getirilen böcek örneği üzerinde incelemeler yapan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, söz konusu böcek üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda böceğin bilimsel isminin Gryllus bimaculatus olup çekirgeler takımına ait olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Fuller, böceğin İngilizce olarak ise “Mediterranean cricket” olarak bilindiğini belirtti.

Gazimağusa Kırsal Alanı Gryllus bimaculatus İçin Uygun Yaşam Alanı…

Gryllus bimaculatus’un daha önce Afrika’nın birçok bölgesinde, İspanya, Yunanistan ve Maderya Adaları ile Kıbrıs’ta görüldüğünü belirten Ekolog Doç. Dr. Özge Özden Fuller, bu tür böceklerin genellikle “çayırlık” ve “kumul alan” habitatlarında yaşamayı tercih etmelerinden dolayı Mağusa’da yaygın olarak görülebildiğini kaydetti.

İNSANLARA VE BİTKİLERE ZARAR VERMİYOR…

Doç. Dr. Özge Ö. Fuller, Gryllus bimaculatus’ ların Temmuz ile Ekim ayları arasında çiftleşme döneminde olduklarını, erkek bireylerin dişileri cezbetmek için ses çıkardıklarını belirterek, söz konusu böceklerin diğer başka tür böceklerle beslendiğinin bilindiğini, insanlara ve bitkilere zarar vermediğini vurguladı.

YÜKSEK POPULASYONUN NEDENLERİ…

Gazimağusa’daki yüksek popülasyonun sebebinin erkek birey sayısının yüksek olmasından ötürü kaynaklandığının düşünüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Fuller, ayrıca bu türün dişilerinin birden fazla erkek bireyle çiftleşerek yüzlerce yumurta bırakabildiklerin de söyledi.

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Özge Özden Fuller yüksek popülasyonun göç sebebi ile olabileceği konusunda şüphelendiklerini dile getirirken konuyla ilgili olarak Güney Afrika ve İngiltere’den diğer bilim insanları ile istişare içinde olduklarını ifade etti.