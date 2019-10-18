Ulaştırma Bakanlığı ve DAÜ işbirliğinde

Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında yazılım geliştirme, trafik, harita çalışmaları, bakanlık personelinin eğitimi ve danışmanlık gibi konularda işbirliği anlaşması imzalandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında işbirliğini öngören bir mutabakat anlaşması imzalandı.

Bakanlık ile DAÜ arasında yazılım geliştirme, trafik, harita çalışmaları, bakanlık personelinin eğitimi ve danışmanlık gibi konularda işbirliğini öngören anlaşmaya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

İmza töreninde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Üniversitemiz, gurur kaynağımız Doğu Akdeniz Üniversitesi, ülkemizin başında gelen eğitim kurumlarından biridir. Burada üretilen bilgi ve teknolojinin halkın yararına olacak bir şekilde kullanılabilmesi adına, bakanlığımızın çalışmaları çerçevesinde birlikte hareket edeceğimiz bu protokole imza koyuyoruz” dedi.

Atakan, anlaşmanın özde ülke ve toplum, genelde ise bir eğitim, turizm ve bilişim adası olan KKTC için bir artı olduğunu ifade etti. Atakan, “Bu önemli anlaşmayı bu noktaya getiren değerli çalışma arkadaşlarıma ve DAÜ’nün değerli hocalarına da çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, anlaşma sayesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı personeline, ihtiyaç duyulan noktalarda gereken bilimsel katkının konacağını ifade etti.

Osam, “Devlet üniversitesi olarak bizim görevimiz devletin tüm kurumlarına ve doğal olarak sosyal yapıya elimizden gelen katkıyı sağlamaktır. Bu bakımdan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Sayın bakanıma üniversitemize bu iş imkanını yaratmasından dolayı büyük mutluluk duyduğumu ve teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum” dedi.



DAÜ- SİGORTA REASÜRANS ŞİRKETLER BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan iş birliği protokolüne Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği adına Başkan Ülker Fahri, DAÜ adına ise Rektör Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

İmzalanan söz konusu protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sigortacılık sektörünün kapsadığı meslek ve hizmetlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlanarak DAÜ ile Sigortacılar Birliği arasında akademik ve sektörel faaliyetlerin yapılması ve yaygınlaşması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, önemli bir anlaşmaya imza koyduklarını belirterek KKTC’deki sigortacılık sektörünün daha verimli çalışması için önemli bir adım atıldığının altını çizdi