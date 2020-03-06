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Üçü yerli dört üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Tarım Dairesi'nce 28 Şubat– 5 Mart  tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi

Üçü yerli dört üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında  3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat– 5 Mart  tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

İthal ürünler arasında, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait çeri domates limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünler arasında ise, Gazimağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün imha edilecek.

Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biber ile Bostancı sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünleirn hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

6 Mart CumaTarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Amasya

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

8

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

9

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19

Temiz

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Hıyar

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Dan Ben Hannah

Temiz

15

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Hıyar

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Niğde

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Menşeine İade

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

31

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Hıyar

Temiz

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

34

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

35

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

36

Unicop Enterprises Ltd.

Güneşköy

Domates(Kokyteyl)

Temiz

37

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Kapya Biber

Temiz

38

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Kabak

Temiz

39

Eyüp Balaban

Gayretköy

Mandora Mandalin

Temiz

40

Ali Karakuş

Gazimağusa

Domates

Temiz

41

Abdullah Açıkgöz

Gazimağusa

Hıyar

Ürün İmhası

42

Bayram Suna

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

43

Zahide Yıldırım

Gazimağusa

Domates

Temiz

44

Zahide Yıldırım

Gazimağusa

Kapya Biber

Limit Üstü

45

Hakan Güler

Koruçam

Maydanoz

Temiz

46

Hakan Güler

Koruçam

Roka

Temiz

47

Hakan Güler

Koruçam

Ispanak

Temiz

48

Murat Gazioğlu

Gazimağusa

Patlıcan

Temiz

49

Rüstem Canlısoy

Güzelyurt

Bakla

Temiz

50

Zalihe Köymen

Bostancı

Domates

Limit Üstü

51

Güner Luman

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

52

Alper Salahi

Yeşilırmak

Yeşil Kıvırcık Marul

Temiz

53

Alper Salahi

Yeşilırmak

Kırmızı Kıvırcık Marul

Temiz
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