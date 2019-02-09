Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AnadoluJet’e ait bir uçağın KKTC’de konuşlandırılması yönünde başlatılan çalışmanın Nisan ayında uygulamaya başlanacağını ve bilet fiyatlarında 300-400 TL düşüş yaşanacağını açıkladı

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu Birinci Boyut’a katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu İngiltere’nin başkenti Londra’da otobüs, metro ve merkezlerde KKTC tanıtım reklamlarına Rum tarafının engelleme girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ataoğlu, turizmde dışa açılım noktasında yapılan tanıtımlarda daha öncelerde de Güney Kıbrıs’ın engeli ile karşı karşıya kalındığını ancak bunu aştıklarını söyledi.

Ataoğlu, “Bu yıl Ocak ayından itibaren gerek otobüslerde, gerekse metrolarda birçok yerlerdeki KKTC reklamlarının oldukça ilgi görmesinden Güney Kıbrıs rahatsız oldu. Hatta bugün (dün) aldığımız bir bilgi Rum yetkililer bir imza kampanyası ile gerekli yerlere başvurmaya hazırlanıyor. Ancak fazla yorulmasınlar, uğraşmasınlar neticede engelleri aşarak hedefimize ulaşıyoruz” dedi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AnadoluJet’e ait bir uçağın KKTC’de konuşlandırılması yönünde başlatılan çalışmanın Nisan ayında uygulamaya başlanacağını ve bilet fiyatlarında 300-400 TL düşüş yaşanacağını da açıkladı.

Bakan Ataoğlu, “AnadoluJet Nisan ayında Adana’dan, Antalya’dan, İzmir’den ve Gaziantep’den uçmaya başlayacak. Farklı destinasyon Hatay veya Trabzon olabilir mi diye de bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla AnadoluJet’in devreye girmesi sonrasında bilet fiyatlarında 300- 400 TL düşüş bekliyoruz. Bunu THY yetkilileri yaptığımız görüşmeler sonucunda açıklıyorum.

Fikri Ataoğlu, İngiltere’den ülkeye gelen yolcuların yaşdığı uçuş sıkıntısının aşılması yönünde de girişim başlattıklarını söyledi.

Turizm Bakanlığı ve THY yetkililerinin İngiltere’den KKTC’ye uçan yolcuların uçaktan inmeden yolculuk yapmaları yönünde bir çalışma içerisinde olunduğunu kaydeden Bakan Ataoğlu, söz konusu çalışmanın olumlu sonuçlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Bakan Ataoğlu, hazırlanan yerel işgücünün desteklenmesi tüzüğü ile hedeflenenin KKTC vatandaşlarının turizm sektöründe daha fazla çalışmasına olanak sağlamak olmasına rağmen oluşan sendikalaşma yönünde yanlış algının huzursuzluk yarattığını ifade etti.

Turizm sektörünün sendikalaşmaya sıcak bakmadığını da belirten Ataoğlu, sektörün bu yöndeki düşüncesini bakanlar kurulunun gündemine taşıdığını söyledi.

Ataoğlu, “buradaki hedef KKTC vatandaşlarının turizm sektöründe daha fazla çalışmasına olanak vermekti.Ama öyle bir algı oluştu ki sendikalaşma için bunlar yapılıyor diye öyle birşey yok. Zaten turizm sektörü ile yaptığım görüşmeler sonucunda hiçbir turizmci sendikalaşmaya sıcak bakmıyor. Bunu ben aracı olarak ilgili bakana ve bakanlar kuruluna aktardım” diye konuştu.

Ataoğlu, yerel işgücünün desteklenmesi tüzüğü ile birlikte belirli sektörlerde çalışan ülke vatandaşlarına 750 TL katkı mı yoksa işverenlerin sosyal yatırımlarının mı karşılanacağının henüz daha netleşmiş olmadığını söyledi.

Bakan Ataoğlu, bu konuda Bakanlar Kuruluna bir önergenin de gelmediğini kaydetti.