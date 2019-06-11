Üç genç yaralandı

Lefkoşa’da dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Sanayi Caddesi’nde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 raddelerinde meydana geldi.

Lefkoşa’da Sanayi Caddesi boyunca HU 609 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan 20 yaşındaki Doğukan Tarzan, yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak iki takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ise araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Lefkoşa’da sakin Melisa Yıldız ve 28 yaşındaki Tayfun Ahcıeli, hastaneye kaldırıldı.