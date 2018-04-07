Turunçgillerde Tomurcuk Sineği var

Tarım Dairesi Müdürlüğü, turunçgillerde tomurcuk sineği isimli zararlının tespit edildiğini belirterek, üreticilerin bahçelerini kontrol etmelerini istedi.



Yapılan açıklamada, “Turunçgillerde yaşanan çiçek dökümleri üzerine Tarım Dairesi uzmanlarının Yeşilyurt’ta yapmış olduğu arazi sürveyleri sonucunda, çiçek tomurcukları içinde görülen zararlının Turunçgil Tomurcuk Sineği olduğu belirlenmiştir. Çiçek tomurcuklarında bulunan bu sineğin larvaları çiçeklerde gelişim geriliğine ve erken çiçek dökümlerine neden olmaktadır” denildi.



Turunçgil Tomurcuk Sineğinin, turunçgillerin önemli zararlıları arasında yer almayan, dönemsel bir zararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu zararlının etkin bir mücadelesi olmamakla birlikte mücadelesi zararlının ekonomik zarar eşiğine bakılarak yapılmalıdır. Bunun için tesadüfi olarak 100 çiçekte larva kontrolü yapılmalı ve yüzde 50’sinden fazla çiçeğin bulaşık olması durumunda ilaçlı mücadeleye karar verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.