Türkiye’ye bedel ödetme çabası

Rum Yönetimi, sondaj krizi için sesini yükseltmeye hazırlanıyor. AB’den etkin destek bekleyen aksi halde tavrını değiştirecek olan Rum tarafı, Türkiye için bedel, AB’ye de baş ağrısı yaratacak şekilde davranacağı tehdidinde bulunacak. Rum tarafının, Türk tarafına tepki olarak KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarını kapatacağı iddiaları, dün bomba etkisi yarattı. Ancak Rum Sözcülüğü bu iddiaları yalanladı. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisine ve Kıbrıslı Türklere ait olduğu bölgeleri keyfi olarak belirlediğini söyledi ve Türkiye’nin faaliyetlerinin Kıbrıslı Türkleri etkileyeceğini belirtti .Öte yandan Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde, Rum lider Anastasiadis’in talebi üzerine zirvede doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili yaşananlar değerlendirilecek.

Kıbrıs Rum tarafı Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunu Brüksel’e götürmeye karar verdi ve atacağı adımları önceki sabah Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde kararlaştırdı.

Rum yönetiminin artık ses tonunu yükselteceğini ve Avrupa Birliği’ndeki ortaklarını “Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını kullanmasına etkin destek” beklediğini, aksi halde tavrını değiştireceği, Türkiye için bedel Avrupalı ortaklarına da baş ağrısı yaratacak şekilde davranacağı” tehdidinde bulunacağı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, haberi “Türkiye’ye Karşı Tedbir… Lefkoşa Tonları Yükseltiyor ve Avrupalı Ortaklarını Uyarıyor… Brüksel’den Etkin Destek Talep Ediyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti ve Rum yönetiminin, “Türkiye’ye bedel yaratacak çabalarında belirleyici rol oynayabilecek ülkelerle direkt iletişim içerisinde bulunduğunu” yazdı.

Gazete, Rum yönetiminin Avrupalı ortaklarından, “münhasır ekonomik bölgesinde egemenlik haklarını” kullanmasına etkin destek talep edeceğini, beklediği destek verilmezse 26 Mart’ta Varna’da yapılacak AB-Türkiye zirvesini hüsrana uğratacak eylemlerde bulunmakta tereddüt etmeyeceğini yazdı.

Anastasiadis’in Gayrı Resmi Avrupa Birliği Zirvesi için Brüksel’e gidişi öncesinde, atılacak adımları belirlemek üzere Gayrı Resmi Siyasi Parti Başkanları Konseyi’ni önceki sabah topladığını hatırlatan gazete Rum tarafının, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ve Türkiye’nin tavrına göre uygulayacağı “tepki önlemlerine” atıf yaptı.

Gazete “Türk vatandaşlarına vize verilmesi konusunun bloke edilmesi, Türkiye’nin aday ülke statüsünün, göçmenler ve mülteciler için verilen ekonomik yardımın kesilmesi ve KKTC’ye Avrupa ödeneği aktarılmasının