Türkiye’den Geri Adım Yok

Türkiye, Kıbrıs açıklarında sismik araştırma yapan ve önceki gün Yunanistan savaş gemileri tarafından tacize uğrayan Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi için geri adım atmayacağı mesajı verdi

İzmir’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ile bir araya gelen TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barbaros gemisinin Akdeniz'deki görevlerine devam edeceğini belirtti ve “Hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi. Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Özdil Nami ise “Bizim dostluk elimiz her zaman uzandı ama Rum tarafı tek yönlü adımlar atmayı tercih etti. Biz de haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu

Barbaros’tan geri adım yok

TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Barbaros gemisinin Akdeniz'deki görevlerine devam edeceğini belirtirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ise “Haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi



Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'deki görevlerine devam edeceğini belirtti.

Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tek taraflı eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan masaya oturup doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir mutabakat sağlamadan bunları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Dönmez, İzmir’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin önceki gün Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılması ve söz konusu girişimin gemiye refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından yapılan manevralarla engellenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dönmez, buradaki konuşmasında, toplantı öncesinde Nami ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, KKTC ile önceden beri birçok iş birliği yapıldığını ve adanın arz güvenliğine ilişkin ortak projelerin hızla ilerlediğini söyledi.

Dönmez, Kıbrıs açıklarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin maruz kaldığı taciz girişimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı ve kendilerinin görüşlerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

TPAO'nun araştırma gemisinin, bakanlığın kendisine vermiş olduğu arama ruhsatı kapsamında işlemlerine devam ettiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız. Geçmişte yine KKTC'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarında da benzer sismik çalışmalar vardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tek taraflı eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan masaya oturup doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir mutabakat sağlamadan bunları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı. Bunun açıklamasını yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacak diye düşünüyorum."

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami de Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

KKTC'nin enerji konusundaki çalışmalar için yakın iş birliğinin devam edeceğini belirten Nami, "Kıbrıs açıklarında Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini de koruma yönünde adımlar atıyoruz. Bizim dostluk elimiz her zaman uzandı ama Rum tarafı tek yönlü adımlar atmayı tercih etti. Biz de haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

