Türkiye ile KKTC, sürücü belgelerini karşılıklı tanıyıp değiştirecek

Yapılacak protokol ile birlikte Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek. Aynı şekilde KKTC’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek

Sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimi amacıyla Türkiye ile KKTC arasında protokol imzalanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yarın gideceği Ankara’da TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile “Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü”ne imza koyacak.

Bu protokol ile birlikte Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek. Aynı şekilde KKTC’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek.

ATAKAN BU AKŞAM ANKARA’YA GİDECEK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Atakan, protokolü imzalamak amacıyla bu akşam Ankara’ya gidecek.

Atakan, ziyaret sırasında TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda da temaslarda bulunacak.

Tolga Atakan yarın akşam ülkeye dönecek.

PROTOKOL NE İÇERİYOR?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre, bu protokol ile birlikte Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine; KKTC’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek.

Açıklama, şöyle devam etti:

“İmzalanacak olan protokol sayesinde uzun bir süredir iki ülke vatandaşlarının yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılmış olacaktır. 2019 yılı Mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni tüzüklerle hayata geçecek küresel araç sınıflandırma uygulaması sayesinde KKTC sürüş ehliyetlerinin küresel alanda uyumlaştırılması da sağlanmış olacak.”