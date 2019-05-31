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Türkiye ile KKTC arasındaki Sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması yürürlüğe giriyor

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Türkiye ile KKTC arasındaki Sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması yürürlüğe giriyor
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Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında Ocak 2019’da imzalanan Ulusal Sürücü Belgelerinin ve Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü, TBMM tarafından onaylandı. Protokol, TC Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre böylelikle Türkiye’de çalışma veya tahsil amacıyla ikamet edenler, KKTC ehliyetlerini TC ehliyeti ile değiştirebilecek. 
Söz konusu protokol, KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde onaylanmıştı.

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