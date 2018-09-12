Türkiye ile adli işbirliği konularda önemli adımlar atıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Türkiye ile Adli yardımlaşma, terör suçlarında, organize suçlarla mücadele konusunda işbirliği konularında önemli adımlar atıldığını söyledi. Bakan Baybars Yeni cezaevi yapımı konusunda da çalışmaların ilerlediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çok verimi görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Bakan Soylu ile öncelikle olarak Adli yardımlaşma, terör suçlarında, organize suçlarla mücadele konusunda işbirliği konularını ele aldıklarını anlatan Baybars, yapılabilecek alanlarda ülkeye giriş çıkışlarda on line sorgu sisteminin oluşturularak suç ve suçluların önlenmesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Ayşegül Baybars bu hususlarda teknik heyetlerin birlikte yeniden çalışarak sürecin daha sağlıklı yürümesi için yapılabilecekler konusunda teknik seviyede görüşmelerde bulunmak konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Muhaceret ve Göç İdaresi ile üçüncü ülke vatandaşlarının ülkede barınmaları konusunu da ele aldıklarını anlatan İçişleri Bakanı Baybars, kentsel Güvenlik Yönetim Yasasını da konuştuklarını söyledi.

Baybars ” Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemden gelen kentsel güvenlik yönetim sistemi hususu da anlaşmayla protokole bağlanmıştı Sayın Evren ile Sayın Soylu arasında. Bu protokolle ilgili gelişmelerin de neler olduğu ve bundan sonra yapılabileceklerle ilgili fikirlerimizi Sayın Soylu’ya söyledik. Malum şu anda Meclis’teki alt komiteden geçti. Kentsel Güvenlik Yönetim Yasası ve Anlaşma. Meclis açılır açılmaz Genel Kurul’a sunulacak. Sonrasında bu sistemin ülkemizde kurulumuyla ilgili gerekli işlemler tamamlanacak. ”

Ayşegül Baybars Türkiye Adalet bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmelerinde ise, Adli işbirliği alanında yapılabilecekler konusunun tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Baybars, Gül ile ülkedeki yeni cezaevinin yapımı ve taşınması konusunda teknik ve ekipman desteğinin nasıl olacağı, teçhizat, ekipman,eğitim hizmetleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapma konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Bakan Baybars siber suçlarla mücadele kapsamında bazı birimlerin olduğunu, ancak daha ileri tetkik yapabilecek laboratuarın Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Baybars, ” Mini laboratuar oluşturulması konusunda yerinde inceleme yapılması için ülkemize kendilerini davet etik. Ve yine aynı şekilde Adli Tıp Kurumu’nun kurulması için neler yapılabileceği ülkemizdeki eksikliklerle ilgili ne şekilde teknik destek sağlanabileceği konuları görüşüldü. Adli Yardımlaşma Adli İşbirliği Anlaşmasında iki ülke arasındaki taleplerin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için gerekenler, güvenlik konusunda yapılabilecekler ve karşılıklı taleplerimizi içeren bazı hususları konuştuk.” ifadelerini kullandı.

Baybars Yeni Cezaevi ile ilgili çalışmaların yıl sonuna doğru bitirilmesi hedefini de açıkladı.

Baybars, “Yeni cezaevinin 2019 başlarında tamamlanması gerektiği düşünüldüğünde, önümüzdeki aylar itibariyle teknik heyetlerin çalışmalarını hazırlayıp yıl sonu itibariyle tamamlayabilecekleri gibi görünüyor. Hız gerektiren Adli Yardımlaşma on line sorgu sistemi konusunda ekiplerin ülkemize gelerek yerinde inceleme yapması gerekiyor”dedi.