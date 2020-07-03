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Turistler, PCR test sonuçlarını otellerindeki odalarında bekleyecek

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Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada otel rezervasyonlu turistlerin ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra  test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecekleri ve  test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacakları bildirildi

Turistler, PCR test sonuçlarını otellerindeki odalarında bekleyecek

Başbakanlık, ülkeye kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak otel rezervasyonlu turistlerin, ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırdığı otele gönderileceklerini ve test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” kapsamına alınan corona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde ülkedeki turizm faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kontrollü olarak turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılırken toplum sağlığının da korunmasının büyük önemi bulunduğu bilincinden hareketle,   kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak olan  Otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra  test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecekler ve  test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklardır.

Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve Otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacaktır.”

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