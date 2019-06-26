Tüm otellerin denizleri temiz

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, yapılan son denetimlerde otellerin tümünün denizlerinin temiz olduğunun saptandığını bildirdi ve “Denizlerimizde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir” dedi

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı deniz suyu analizlerinde Alagadi Halk Plajı’nda 1100 kolibasili tespit edildi.

Analizlerde; Avrupa Birliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kapsamında kıyı suları ve geçiş suları için belirlenen mikrobiyoloji kriterler dikkate alınmıştı. Buna göre; 250 ile 500 arasında olması gereken değer; Alagadi Halk Plajı için 1100 olarak tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, denizlerimizin temiz olmasının, turizmin ülkede lokomotif sektör olarak kalması için en temel olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Çağıner, “Yapılan son denetimlerde otellerimizin tümünün denizlerinin temiz olduğu saptanmıştır. Tüm tesislerimizin plajlarından iyi sonuçlar çıkmıştır.

Kısacası denizlerimizde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir” dedi.

Çağıner’in açıklaması şöyle:

“Ülkemiz denizleri; Ada’nın en büyük zenginliğidir ve bu doğal varlıklarımızı korumamız hayati bir konudur. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve üyeleri bu bilinçle hareket etmekte ve eşsiz bir hazine olan denizlerimizi ve çevreyi korumaktadır.

Denizlerimizin temiz olması, turizminin ülkede lokomotif sektör olarak kalması için en temel olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki otellerimiz pazarlanırken denizlerimizin temizliği bizler için en önemli değerdir.

En küçüğünden, en büyüğüne kadar temiz deniz ve çevre bilinci, otelcilik sektörü ile uğraşan herkesin hassas olduğu bir konudur.

Otellerimiz, sürekli denetim altındadır. Sağlık Bakanlığı ile Çevre Dairesi denizlerimizde sürekli olarak denetimler yapmaktadır.

Bu denetimlerdeki ortak amaç hem çevrenin ve denizlerimizin korunmasıdır.

Otel yatırımcıları, büyük risklerle kurdukları yapılarını, denizi kirleterek kullanılmaz hale getirecek kadar bilinçsiz değildir.

Yapılan son denetimlerde otellerimizin tümünün denizlerinin temiz olduğu saptanmıştır. Tüm tesislerimizin plajlarından iyi sonuçlar çıkmıştır.

Kısacası denizlerimizde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir.

Birliğimiz üyelerinin adanın kuzeyinde denizlerin korunması konusunda çok büyük bir hassasiyete sahip olduğuna işaret eder, KITOB olarak denizlerimizde ortaya çıkması muhtemel herhangi bir kirlilik söz konusu olursa, bunun devlet yetkilileri tarafından tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.”