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TUFAD yeni sezona merhaba dedi

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Yaz mevsimini bir kez daha geride bırakırken TUFAD geçtiğimiz Perşembe akşamı yönetim düzeyinde bir gece düzenledi. Galdırım Restorant’ta düzenlenen geceye TUFAD’ın Güney’deki partneri Vasilica yönetimi de katıldı.

TUFAD yeni sezona merhaba dedi
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 Mustafa Erkan

 

Ülkemizi bir yerlere getirme gayretini gösteren TUFAD ile Vasilica, bu yıl ilk kez iki toplumlu ortak grubu olarak halkımızla buluşacak. Kıbrıs’ımızda tüm insanlarımızla birlikte yaşamak, ayni havayı soluyarak gösterilerini sunacak olmanın heyecanınını yaşamaya başladılar bile.  

Kıbrıs halkına örnek etkinleriyle takdir toplayan TUFAD,   dostluk bağlarını da geliştiren güzel bir geceyi geride bıraktı. Samimi bir atmosferde geçen geceye  30 kişilik bir grup iştirak etti.   Böylesine güzel, anlamlı ve mütevazi bir gece, yeni sezon için kolları sıvayan TUFAD’a motivasyon da olmuş oldu.         

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