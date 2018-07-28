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Tren Yolu Polikliniği’nde bir saatlik uyarı grevi yapılacak

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Tren Yolu Polikliniği’nde bir saatlik uyarı grevi yapılacak
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tren Yolu Polikliniği’nde 30 Temmuz Pazartesi günü bir saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu. 

Hak-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 09.00-10.00 saatleri arasında gidilecek uyarı grevinin poliklinik laboratuvarında görevli personelle hemşire sayısının “hizmetleri aksatacak ve kalitesizleştirecek ölçüde azaltılması”, “Polikliniği verimsiz ve fonksiyonsuz hale getirerek kapatılması için zemin hazırlanması” gerekçeleriyle düzenleneceği kaydedildi. 

Açıklamada, Tren Yolu Polikliniği önündeki grev sırasında basın açıklaması da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“İŞLEYEN BİR MODEL YOK EDİLDİ”
“Halen Kaymaklı, Çağlayan ve Surlariçi bölgesi halkına hizmet veren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü önemli miktarda azaltan ve sağlık hizmetleri dar gelirli bölge halkının ayaklarına kadar dönemin hükümeti tarafından götürülmüşken, burada tecrübe kazanan bölge halkını tanıyarak iyi ilişkiler kuran personelin intikam alır gibi dağıtılmasını, işleyen bir modelin yok edilerek polikliniğin kapatılması çabalarını şiddetle reddediyoruz. 
“CİDDİ ENDİŞE”
Polikliniğin kapatılarak bulunduğu binanın özel bir hastaneye peşkeş çekileceği yönünde de ciddi endişeler taşıyoruz. Polikliniğin işlevsizleştirilmesine ve kapatılmasına izin vermeyeceğiz

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