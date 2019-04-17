banner255
16 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
118 0
 
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
42 0
53 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
63 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
34 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
142 0
banner82

Trafik kurallarının dokunulmazlıkla ilgisi yok

banner27

Başbakan Erhürman, trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisi bulunmadığını söyledi

banner262
Trafik kurallarının dokunulmazlıkla ilgisi yok
banner267

 

Başbakan Tufan Erhürman, trafikte rutin kontrollerin yapıldığı sırada durdurulan kiralık araçta, aracı kullanan şahsın, ülkede ehliyet kullanma ve diğer tüm evrak açısından sorunlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Erhürman, mevzuatın bu noktada araca el konmasını gerektirdiğini, yapılanın bu olduğunu belirtti.

Kiralanan aracı kiralayan kişinin kullanmadığını ve belgelerin ibraz edilemediğini bu ikisinin trafik suçu oluşturduğunu söyleyen Erhürman, polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiğini ifade etti.

Trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisi bulunmadığını söyleyen Erhürman, “Bu olay yaşandıktan sonra sosyal medya üzerinden yaşananlar tehlikeli boyuta ulaştı” dedi.

Erhürman, Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı üstünden tartışmalar yapılmasının doğru olmadığını, bu konuda herkesin son derece duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

İlgili polise yönelik tehditlerin de kabul edilemez olduğunu dile getiren Erhürman, sosyal medya aracılığıyla yapılan tehdit ve hakaret gibi olayların, şu anda da suç teşkil ettiğini, cezasının bulunduğunu belirtti.

Erhürman, polis memurlarının durdurdukları araca mevzuatı uyguladıkları  zaman bu tip bir risk üstelendiğini düşünmesi halinde iş yapamaz hale geleceklerini belirtti.

Polis içinde de çok sayıda Türkiye kökenli insan olduğunu belirten Erhürman, “Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yapmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” dedi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.