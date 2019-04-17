Trafik kurallarının dokunulmazlıkla ilgisi yok

Başbakan Erhürman, trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisi bulunmadığını söyledi

Başbakan Tufan Erhürman, trafikte rutin kontrollerin yapıldığı sırada durdurulan kiralık araçta, aracı kullanan şahsın, ülkede ehliyet kullanma ve diğer tüm evrak açısından sorunlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Erhürman, mevzuatın bu noktada araca el konmasını gerektirdiğini, yapılanın bu olduğunu belirtti.

Kiralanan aracı kiralayan kişinin kullanmadığını ve belgelerin ibraz edilemediğini bu ikisinin trafik suçu oluşturduğunu söyleyen Erhürman, polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiğini ifade etti.

Trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisi bulunmadığını söyleyen Erhürman, “Bu olay yaşandıktan sonra sosyal medya üzerinden yaşananlar tehlikeli boyuta ulaştı” dedi.

Erhürman, Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı üstünden tartışmalar yapılmasının doğru olmadığını, bu konuda herkesin son derece duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

İlgili polise yönelik tehditlerin de kabul edilemez olduğunu dile getiren Erhürman, sosyal medya aracılığıyla yapılan tehdit ve hakaret gibi olayların, şu anda da suç teşkil ettiğini, cezasının bulunduğunu belirtti.

Erhürman, polis memurlarının durdurdukları araca mevzuatı uyguladıkları zaman bu tip bir risk üstelendiğini düşünmesi halinde iş yapamaz hale geleceklerini belirtti.

Polis içinde de çok sayıda Türkiye kökenli insan olduğunu belirten Erhürman, “Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yapmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” dedi