banner107
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
23 0
27 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
20 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
34 0
58 0
119 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
13 0
20 0
banner82
banner147

Tozlu havaya dikkat

banner27

Tozlu havaya dikkat
banner137

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu gece yarısından itibaren bölgede hava kirliliğine neden olacağını duyurdu.
 
Daireden yapılan açıklamada, toza hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.