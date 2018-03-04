Tozlu havaya dikkat

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu gece yarısından itibaren bölgede hava kirliliğine neden olacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, toza hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
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