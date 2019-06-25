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Toz zerreciklerine dikkat

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Meteoroloji Dairesi, yarın geceden itibaren toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

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Toz zerreciklerine dikkat
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısından itibaren yoğunlaşarak, cuma gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor. 

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