TGYD, anayola onay vermiş

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği’nin bundan bir süre önce Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Girne-Lefkoşa anayolunda inceleme yaptığı ve yolun güvenliği konusunda bakanlığa hiçbir olumsuz rapor vermediği belirtildi

Geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Girne-Lefkoşa anayolunun güvenli olmadığını iddia eden Trafikte Güvenli Yaşam Derneği’nin bundan bir süre önce Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile birlikte söz konusu anayolda inceleme yaptığı ve yolun güvenliği konusunda bakanlığa hiçbir olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı.

Girne-Lefkoşa anayolunun güvenliği konusunda üç gün önce yazılı açıklama yaparak tepkisel bir yaklaşım ortaya koyan ve söz konusu yolun güvensiz olduğunu iddia eden Trafikte Güvenli Yaşam Derneği yetkilileri, 25 Nisan’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile birlikte söz konusu yolun yapım çalışmalarını yerinde incelemiş ve yolun tamamlanan bölümleriyle ilgili övgü dolu sözler sarf etmişlerdi.

Hatta derneğin yol inşası hakkında o dönemde bakanlığa bazı değişiklikler önerdiği ve bu önerilerin de bakanlık tarafından kısa süre içerisinde uygulamaya geçirildiği öğrenildi.

Aylarca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde danışmanlık yapan ve 8 ay önce yolun güvenliğine onay veren derneğin, bakanlıktaki danışmanlık hizmetinin sona ermesinin ardından aynı yol hakkında bu kez farklı konuşması, bu konudaki çelişkisini de ortaya çıkardı.

Örneğin 7 Aralık günü yaptıkları basın açıklamasında “Girne-Lefkoşa yolu için denetlemeyi kim yaptı?” diye soran derneğin, 25 Nisan 2018’de bu denetimi aslında kendilerinin yaptığını göz ardı etmesi, ilgili çevrelerin de tepkisini çekti.