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Tepki çeken atama

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İki dönem Vakıflar Bankası’ndaki yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Paşa’nın üyeliği iptal edildi ve Paşa’nın yerine Derviş Eroğlu’nun torunu Derviş Canaltay atandı

Tepki çeken atama
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Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ilerleyen yaşına rağmen aile fertlerini devletin önemli kurumlarına yerleştirebilmek için çaba harcamaya devam ediyor.

Derviş Eroğlu’nun torunu Derviş Canaltay, Kooperatif Merkez Bankası’ndaki donmuş hesapları olması nedeniyle söz konusu bankanın yönetim kurulu üyeliğine atanamamıştı.

Bunun üzerine Eroğlu ailesi, gözünü Vakıflar Bankası’na çevirdi.

İki dönem Vakıflar Bankası’ndaki yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Paşa’nın üyeliği iptal edildi ve Paşa’nın yerine Derviş Eroğlu’nun torunu Derviş Canaltay atandı.

Olay, UBP içerisinde de tepki topladı. Yıllardır UBP için emek veren Hüseyin Paşa’nın Eroğlu’nun müdahalesi ile görevden alınıp yerine torun Derviş Canaltay’ın atanmasına anlam veremeyen partililer, Eroğlu’nun artık partiden elini çekmesi gerektiğini ifade etti.

Partililer ayrıca Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay’a Lefkoşa’da KTHY binası yanında verilen arazinin neden iptal edilmediğini de sordu.

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