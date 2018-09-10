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Telekomünikasyon Dairesi uyardı; Telefon borçlarınızı ödeyin

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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Temmuz tarihine kadar olan borçlarını 14 Eylül Cuma gününe kadar kapatmaları gerektiği bildirildi

Telekomünikasyon Dairesi uyardı; Telefon borçlarınızı ödeyin
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Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, ayrıca Şubat 2018 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin iptal edileceği de kaydedildi

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