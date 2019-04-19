Tel-Sen YİM'e başvurdu

Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması çalışmasına ilişkin bilgi talep ettikleri yazılı ve sözlü girişimleri yanıtsız kaldığı için Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması çalışmasına ilişkin bilgi talep ettikleri yazılı ve sözlü girişimleri yanıtsız kaldığı için Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurarak, sorularının cevaplarını hukuk yoluyla alma girişimi başlattığını açıkladı.

Konuyla ilgili Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yaptıkları sunumun üzerinden yedi ay geçtiği halde bakanlığa sorulan sorulara yanıt verilmediği dile getirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmak istenilen Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması çalışması bize göre doğru bir yapılandırma değildir, kamu malını özele peşkeş çekmektir. Bunun içinde mücadelemizi sürdürüyoruz sürdürmeye de devam edeceğiz. Ancak Bakanlığın yapmak istediği yapılandırma çalışmasının temelini içeren bilgileri sendika ile paylaşmaması endişe verici düşündürücüdür. Halk arasında söylenen lafta olduğu gibi biliyoruz ki saklı işler kirli işlerdir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilen Yeniden Yapılandırma çalışmasının Bakanlık tarafından hazırlanılmadığı, birileri tarafından dayatılan bir yapılandırma modeli olduğu izlenimimiz Bakanlığın her geçen gün sendikamızın görüşlerini çürütme adına vermiş olduğu uğraştan daha iyi anlamaktayız.

Tel-Sen mücadelesini her alanda sürdürmeye devam edecek