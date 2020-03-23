Tatar'ın doktor kızı karantina hastanesinde görevde

Başbakan Tatar’ın kızı stajyer doktor Cansu Ayten Tatar, karantina hastanesine dönüştürülen Hacettepe Hastanesi’nde çalışıyor

Başbakan Ersin Tatar’ın kızı stajyer doktor Cansu Ayten Tatar, karantina hastanesine dönüştürülen Hacettepe Hastanesinde gönüllü olarak çalışıyor.

Tatar'ın Ada'da bulunan diğer kızı Canev Tatar, kız kardeşine gönderdiği mesajla desteğini belirtti.

Canev Tatar, kardeşiyle gurur duyduğunu belirtirken, tüm doktorlara bu zorlu görevde başarı diledi...

İşte Canev Tatar'ın sözleri:

"Benim canım kız kardeşim Cansu Ayten Tatar şuan gönüllü karantina hastanesi olan Hacettepe hastanesinde acil bölümünde stajer doktor olarak çalışmakta, Korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet etmektedir. Bana az önce mesaj attı "insanların yorumları beni üzüyor ben burada canımı ortaya koydum kaç gündür uykusuzum ve çalışıyorum. Odalara yerleştirilen öğrenciler benden birkaç yaş küçük." dedi. İçim eridi... Bütün kalbiyle çalışan hizmet veren bütün doktor hemşire ve görevlilere bütün kalbimle teşekkür ederim. İnsanlık sizsiniz! Kimse evladı incinsin istemez ama gördüğünüz gibi hepimiz taviz veriyoruz!

Cansu Ayten seninle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam! Seni çok seviyorum"

SİBEL TATAR: “ZAMAN ZAMAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Cansu'nun annesi Sibel Tatar da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sibel Tatar kızı için zaman zaman endişe ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz de anne babayız. Kızımız Cansu Ayten bir yıl önce Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Henüz bir yıllık doktor. Gönüllü olarak karantina hastanesi olan Hacettepe'de acilde görev yapıyor. Çoğu gece nöbetçi. İki odalı evinde çoğu zaman yemek yok, çünkü vakti yok. Ankara' da hiç bir akrabamız, yakınımız yok. Tabii ki endişe ediyorum. Yavrumu merak ediyorum. Birçok koronavirüslü hastaya bakacak. Ama hepimiz öyle zor bir zamandan geçiyoruz ki iyi niyetle giderilebilecek sorunları büyütmeyip hepimizin sağlığı ve sağlıklı gelecek için el birliği yapmalıyız."

