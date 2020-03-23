Tatar için "hergele" diyen kişiye dava

Özok Yurdu önünde Başbakan Tatar için "hergele" diyen Salih Taşkın Yaradanakul’a dava okundu

İngiltere'den önceki gün KKTC’ye gelen öğrenciler, karantinada kalacakları Dikmen’deki Özok Yurdu’na götürülmüş ancak söz konusu yurdun hijyenik olmadığı gerekçesiyle öğrenciler burada kalmayı reddetmişti. Olayın büyümesi üzerine veliler de yurt önüne gelmişti.

Sabah saatlerinde Özok Yurdu önünde, Başbakan Tatar için "hergele" diyen Salih Taşkın Yaradanakul için yargı yolu gözüktü.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, özel bir sosyal medya haber sitesinde canlı yayında KKTC’nin Başbakanı Sn Ersin Tatar için ağıza alınmayacak küfürler sarfeden Salih Taşkın Yaradanakul polis tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek davası okunmuştur. Kimse devletin üzerinde değildir” dedi...