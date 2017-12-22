"Taşımacılık taksicilerin var olan hakkı"

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Gözay, taşımacılığın taksicilerin var olan hakkı olduğuna dikkat çekerek, “ Bu casino, otel işletmecilerinin hakkı değil, bunun yanında yatırımı yaparken kimse taşımacılık da yapabilirsiniz demiyor, bunu da bilmeniz ve ona göre hareket etmeniz gerektiğini size hatırlatırız” ifadelerini kullandı

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin açıklamalarının kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu.

Gözay yaptığı yazılı açıklamada, üç birliğin açıklamalarını eleştirerek, yasal bir değişiklik yapılırsa, bunun tüm sektörün hakkı olduğu için ve bu hakkın sektör ve şahıslar tarafından gasp edildiği için yapılacağını söyledi.

Üç birliğin dikkat çektiği “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üç, beş taksiciyi değil, bir sektörü ilgilendirdiğini ifade eden Gözay, ilgili yasanın özel arabaları ile haksız kazanç sağlayanların önüne geçmek amacıyla hazırlandığını, iddia edildiği gibi “ailelerin çocuklarını okula götürememesi” gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Gözay, taşımacılığın taksicilerin var olan hakkı olduğuna dikkat çekerek, “ Bu casino, otel işletmecilerinin hakkı değil, bunun yanında yatırımı yaparken kimse taşımacılık da yapabilirsiniz demiyor, bunu da bilmeniz ve ona göre hareket etmeniz gerektiğini size hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Devlet yetkililerinin taksicilerin vergisini alırken, otel ve casinoların vergilendirilmeleri konusunda atılım yapmadığını savunan Gözay, üç birliğe “Turistik T” izinlerini neden sorgulamadıklarını sordu.

Gözay, üç birliğin yasaya uygun olmayan bir anlayışı benimseyip, bazı durumlarda kendilerini yasaların üzerinde gördüklerini ileri sürerek, “Bizler taksiciler olarak bu durumlara karşı tavrımız nettir” dedi.