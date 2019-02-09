Tartışma yaratan tüzük

KKTC vatandaşı özel sektör çalışanlarına 750 TL katkı; işverenlere de sosyal yatırımların devlet tarafından karşılanmasıyla destek verilmesini içeren tüzük, işveren ve işçi kesimi gibi hükümeti de ikiye böldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in özel sektörde sendikalaşma koşuluyla, fonda biriken 200 milyon lirayı çalışana ek maaş olarak verme yönündeki girişimi, ülkede tartışma yaratmaya devam ediyor.

Yabancı iş gücünün yatırımlarından oluşan İhtiyat Sandığı fonunda biriken paranın, sendikalarla toplu iş sözleşmesi imzalayan şirketlerde çalışan KKTC vatandaşlarına her ay 750 TL ek maaş şeklinde dağıtılması önerisi, iş dünyasının da sert tepkisine yol açtı.

KTTO ile KTSO “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” adındaki destek programının özellikle sendikalı olma kısmına karşı çıkıyor. Hükümet ortakları HP ile DP ise tasarıya sıcak bakmıyor. Ana muhalefet UBP'de tasarıya karşı. CTP ve TDP kanadı ise süreci destekliyor.

PROGRAMDA NE VAR?

Hazırlanan program özellikle emek yoğunluklu sektörlerdeki çalışanları kapsıyor ve yerel iş gücünü destekleyip istihdamı artırmayı hedefliyor.

Programdan 2 ile 4 bin civarında KKTC vatandaşı çalışanın yararlanması hedefleniyor.

Toplu İş Sözleşmesi imzalayan iş yerlerine devlet 24 ay boyunca tüm sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini ödeyecek. (Bu rakam aylık olarak ortalama en az her işçi başına 1100 TL'ye tekabül ediyor)

Programa göre işverenler çalışanların maaşlarını bankaya yatıracak.

Teşvikten yararlanmak isteyen iş yerleri çalışanlarına maaşları net asgari ücretin en az %15'î kadar fazla vermek durumunda. Teşvikle birlikte toplam maaş en az 3900 TL'ye çıkacak.

Devlet, şartları tamamlayan her iş yerinde çalışan emekçiler için 750 TL her ay işçinin hesabına destek yatıracak. Bu 24 ay boyunca devam edecek.

TİS (Toplu İş Sözleşmesi) imzalayan ve belli sektörlerdeki çalışanlar yararlanacak.

Programın yürütülmesi için şimdiye kadar İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından fonda biriktirilen 200 Milyon TL'nin sadece faizi kullanılacak, ana para kullanılmayacak.