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Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu toplandı

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Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu toplandı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi bünyesinde bulunan Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu, Bakanlar Kurulunca yeni atanan üyelerin katılımı ve Bakan Tolga Atakan’ın talimatıyla yılın ilk toplantısını iki gündem maddesiyle bugün gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Karayolları Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nden birer temsilciden oluşan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi başkanlığında toplanan komisyonda,  ilk olarak şoför okullarında kullanılan “KKTC Karayolları Trafik Kuralları” ders kitabının içeriğinin Avrupa Birliği (AB) normlarına göre revize edilmesi konusu görüşüldü.

Komisyon ikinci gündem maddesi olarak da şoför okulu eğiticilerinin, hizmet içi eğitim almaları konularını görüşerek karara bağladı.

Buna göre, AB yasalarına uygun, yeni bir trafik eğitim kitabının hazırlanması çalışmalarına başlanırken şoför okulu eğiticilerinin hizmet içi eğitimlerinin her yıl uluslararası uzmanlar ve akademisyenler tarafından da desteklenmesine karar verildi.

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