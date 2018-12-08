Soyutok’un izine rastlanamadı

Ciklos mevkiinde sele kapılarak uçurumdan aşağı savrulan araçtaki 18 yaşındaki Gaye Soyutok için arama çalışmaları sonuç vermedi

Lefkoşa- Girne anayolunun Ciklos mevkiinde önceki gün sele kapılarak uçurumdan aşağı savrulan HC 470 plakalı salon araçta kayıp olduğu düşünülen 18 yaşındaki Gaye Soyutok için aramalar çalışmalarına dün devam edildi.

Doğanköy Gölet’inde sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden çalışmalarda Gaye Soyutok'a ulaşılamadı.

Gölettin tahliyesi ve bölgedeki kazı çalışmaları devam ederken, Kayıp Şahıslar Komitesi'nden iki uzman da bölgeye geldi. Kazı çalışmaları uzmanların yönlendirmesi ile sürecek.

Arama çalışmaları sırasında, önceki gün iki cesedin bulunduğu yer yakınlarında dün kanlı kaya parçası bulundu. Bunun üzerine aynı bölgede kazı çalışması yapıldı. Göletten de su çekme çalışması yapıldı.

İlk önce Tolga Bekçi’nin cesedi Ciklos’un hemen altındaki uçurumda bir kayaya sıkışmış vaziyette bulunurken, diğer iki ceset ise Doğanköy’de dere yatağı içinde tespit edilmişti.

Sel sularına kapılan HC 470 plakalı araç ise parçalara ayrıldı, bir bölümü derenin içine gömülü vaziyette bulundu.

Her yer didik didik aranıyor

Köpekler de aramalara katıldı

Dün, araçtan bazı parçalar daha bulundu