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Sosyal medyada sahte hesap paylaşımlarına dikkat

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Sosyal medyada sahte hesap paylaşımlarına dikkat
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Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Facebook’taki sahte hesaplar üzerinden Gençlik Dairesi adına, siyasi ve farklı içerikli paylaşımlar yapıldığı uyarısında bulundu.

Çolakoğlu, dairenin ülke gençlerine yönelik eğitim, kültür, sanat ve daha birçok alandaki faaliyet ve çalışmalarını özverili personeliyle siyasi içerikten uzak yürüttüğünü vurguladı.

Son zamanlarda sosyal medyada yer alan sahte facebook hesapları üzerinden Gençlik Dairesi adına siyasi ve farklı içerikli paylaşımlar yapıldığını kaydeden Çolakoğlu, bu sahte hesaplarda dairenin logosunun ve adının kullanıldığını bildirdi.

Çolakoğlu, Gençlik Dairesi’nin kurumsal olarak sosyal medyada paylaşım yapılan Facebook hesabını https://www.facebook.com/Genclik-Dairesi-887739567905823/ olarak açıkladı.

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