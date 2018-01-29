Son dakika: Afrika Gazetesi'ne saldırıya 5 tutuklama

Polis, geçen pazartesi Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma çerçevesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırıda bulunan kişiler arasında olan Ak Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek ve dört kişi daha az önce tutuklandı.

Mehmet İpek'le birlikte A.T, Ü.T, A.D ve B.A'nın da tutuklandığı bildirildi. Beş kişinin 'Ayaklanma, kanunsuz topluluk oluşturma, mülke tecavüz ve kasti hasar suçları ile ilgili gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

Tutuklamanın bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Polis Genel Müdürlüğü'nden neden tutuklamalar olmadığı yönünde rapor talep etmesi sonrasında olması dikkat çekti.