banner255
banner69
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
16 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
18 0
 
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
41 0
Rallide, Kış Kupası heyecanı
Rallide, Kış Kupası heyecanı
57 0
Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak
28 0
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
17 0
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
259 0
banner374

Şoke eden ölüm

banner27

27 yaşındaki Cansu Özkan, Lefkoşa'daki evinde ölü bulundu

Şoke eden ölüm

27 yaşındaki Cansu Özkan, dün sabah Lefkoşa'daki evinde ölü bulundu.

Özkan’ın otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. 

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini olarak görev yapan Ferdiye Sav’ın kızı Cansu Özkan’ın beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerini hem şoka uğrattı hem de yasa boğdu,

Kalp krizi geçirdiği şüphelenilen Cansu Özkan’ın bir ay önce mide ameliyatı olduğu öğrenildi.

Sabah kızını uyandırmaya giden annesi Ferdiye Sav tarafından yatağında ölü bulunan Cansu Özkan’ın herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.