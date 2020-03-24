Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişi tutuklandı

Polis tarafından ülke genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler sonucunda mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 28 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, Bakanlar Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, bugün gerçekleştirilen denetimlerde tutuklanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.