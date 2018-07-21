“Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin tanıtımı, Londra’da yapıldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Londra’da yaşayan Kıbrıs Türkler için “Size karşı mahcubuz ve özür diliyoruz” dedi

“Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin lansmanı 19 Temmuz gecesi Londra’da yapıldı. Londra’da yaşayan Kıbrıs Türklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Lansmanı yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, proje detayları hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Özersay’ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Kudret Özersay, konuşmasına, “Bugüne kadar söylenenlerle yapılanları düşündüğümde, size kısa bir mesaj vererek sözlerime başlamak istiyorum; size karşı mahcubuz ve özür diliyoruz” sözleriyle başladı.

Bu kadar yıl, çok şeylerin söylendiğini, çok sözler verildiğini, ancak verilen sözlerin çok az kısmının tutulabildiğini dile getiren Özersay, şöyle devam etti:

“KKTC’de sıklıkla ‘azaldık, yok oluyoruz’ sözlerini duyduk. Bu sözler sürekli söylendi ancak bir türlü başlarını kaldırıp da yurt dışına bakamadılar. Aslında toplumun önemli bir bölümünün yurt dışında yaşadığını görmekte zorlandılar”

Sözlerine “Hükümetimiz sizi görüyor ve sizi duymak istiyor. Sizi görmeye, dinlemeye duymaya açık bir hükümet olduğunu vurgulamak istiyorum” şeklinde devam eden Özersay, müzakereci olduğu zamanlarda da Londra’yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Bugün Başbakan Yardımcısı olarak hükümeti temsilen Londra’da bulunduğuna işaret eden Özersay, “Mesajımız net. Biz buraya gezmeye gelmedik, sizi önemsiyoruz” dedi.

Hükümet oluşturulurken, nüfus politikasının, vatandaşlık politikasının artık gözden geçirilmesi gerektiğinin net şekilde ortaya konduğunu anlatan Özersay, yurt dışında binlerce KKTC vatandaşı varken, kendi geleceğini KKTC’de görmeyen insanların değil, gerçekten geleceğini KKTC’de gören insanların ve yurt dışındaki vatandaşların daha ön plana çıkacağı bir nüfus politikasını şekillendirmeye başladıklarını belirtti.

Özersay bu bağlamda önümüzdeki dönemde vatandaşlık politikasını gözden geçirmeyi planladıklarını kaydetti.