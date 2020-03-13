Sınırda devriye artıyor

Güney Kıbrıs’a son aylarda sığınma talebinde bulunanların sayısının 33 bini aşarken, Rum tarafı mültecilere karşı bir dizi önlemler alıyor. Ateşkes hattında polis ve ordu mensuplarının devriyeleri artırılacak

Rum yönetimi, mülteciler konusunda yeni bir eylem planı benimsedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen ve Başsavcı Kostas Kliridis’in de katıldığı bakanlar komitesinde kararlaştırılan ve Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulan eylem planı, mülteci akışını sınırlandırmayı öngören önlemler içeriyor.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre sığınma başvurusunda bulunanlar için kapalı “barınma alanları” (mülteci kampları) oluşturulması da dahil birçok önlem öngörülen eylem planında, KKTC-Güney Kıbrıs sınırının ve sahillerin gözetim-denetimi için tekne, araç ve kamera satın alımı da var.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris Anastasiadis başkanlığındaki toplantının bitiminde yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a ulaşan mülteci sayısında dramatik artış olduğunu, sığınma taleplerinde de patlama yaşandığını belirterek son aylarda sığınma talebinde bulunanların sayısının 33 bini aşarak nüfusun yüzde 3,8’ine ulaştığını söyledi.

Gazete alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

“-Sığınma başvurularını inceleyen personel sayısının önümüzdeki ay itibarıyla 32’den 69’a çıkartılarak başvuruların incelenme süresinin kısaltılması.

-Yasa değişikliği yapılarak yargıya başvurma hakkı için tanınan sürenin azaltılması.

-Dayanaksız başvuruların haklı olanlardan ayırt edilmesi için Güvenli Alanlar Listesi oluşturulması.

-Güvenli Alanlar Listesi’nde yer alan ülkelerden gelen kişilerin başvurusu, temelsiz diye nitelendirilecek ve incelenmesi, süratlendirilmiş bir prosedür ile 10 günde tamamlanacak.

-Aynı zamanda, temelsiz diye nitelendirilecek başvurular, üç gün içerisinde yargıya başvurma hakkı olmakla birlikte reddedilecek ve sınır dışı emri verilecek.

-Paravan evliliklerin önlenmesi için ilgili yasa, kanunsuz davrananlar için ağır cezalar öngörülecek şekilde derhal değiştirilecek.

-Görüntüde üniversite öğrencisi fenomeninin ortadan kaldırılması için önümüzdeki akademik yıldan itibaren, özel kolejlere üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin kayıtlarında çok sıkı kriterler uygulanacak, kanunsuz davrananlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

-En kısa sürece devlet tarafından örgütlü kabul ve yerleştirme alanları kurulacak ve akabinde ödenek politikası değiştirilecek.

-Sığınma başvurusunda bulunanların, talepleri inceleninceye kadar barındırılmak üzere yeni, 600 kişi kapasiteli Kapalı Tip Merkez kurulacak.

-Mennoya’daki gözaltı merkezi tamamıyla yeniden yürürlüğe konulacak.

-Yerel yönetim makamları ile işbirliği içerisinde, mültecilerin uygun olmayan yerlerde kaçak ikamet etmesine karşı denetimler başlayacak.

-Kaçak çalıştırmanın önlenmesi için denetimler artırılacak.

-Kasım 2019’da AB ile uzlaşılan ve Üniter İade Birimi kurulmasına karar verilen eylem çerçevesi derhal hayata geçirilecek.

-Ateşkes hattının gözetim önlemleri takviye edilecek, polis ve ordu mensuplarının devriyeleri artırılacak.

-Gerek iade konuları gerek karadan ve denizden düzensiz mülteci akışının sınırlandırılması konularında Avrupa Birimi Frontex ile işbirliğimizin geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığı yetkilendirilir.

-Sayıları artan mültecilerin barındırılacağı edileceği uygun alanların oluşturulabilmesi, gerekli idari ve işleyiş giderlerinin karşılanması ve sahil şeridi ile bölücü hattın denetimi için teçhizat sağlanması için 2020-2021 dönemi için derhal Avrupa Komisyonu’na mali ödenek başvurusunda bulunulacak.”

Gazete Rum Yönetimi’nin denetim tedbirleri çerçevesinde devriye teknesi ve araçları satın alacağını kaydetti.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris “düzensiz mültecilerin gerek karadan gerek denizden girişi konusunda hem ateşkes hattını hem de Kıbrıs’ın kıyı şeridini denetleyebilmemiz için gerekli olan her tür teknolojik malzeme alımı yapılacak” ifadelerini kullandı.

