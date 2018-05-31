banner107
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
15 0
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
39 0
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
55 0
96 0
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
106 0
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
366 0
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
161 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
152 0
banner82
banner147

Şiddete karşı tedbir çağrısı

banner27

Hukuk camiası, toplumda artış gösteren şiddet olaylarına karşı acil tedbir alınmasını istedi. Barolar Birliği, ülkede şiddeti önleyici mekanizmaların eksikliği, aile güçlendirme programlarının yetersizliği ve çocuk koruma politikasının olmayışının, toplumu felakete sürüklediğini belirtti

Şiddete karşı tedbir çağrısı
banner137

 “Şiddete karşı yasalar uygulanmalı”

Barolar Birliği, ülkede şiddeti önleyici mekanizmaların eksikliği, aile güçlendirme programlarının yetersizliği ve çocuk koruma politikasının olmayışının, toplumu felakete sürüklediğini vurguladı

 Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, şiddetin her geçen gün ivme kazandığı Kıbrıs Türk toplumunda, bundan en çok etkilenen gruplardan birinin çocuklar olduğunu belirterek, hâlihazırda var olan ve şiddetin önüne geçilmesi için uygulanabilecek yasaların işletilmesini talep etti.

Komiteden yapılan açıklamada, ilgili tarafların bir araya gelip ortak önleme politikası oluşturması ve bunu hayata geçirmesi gerektiği ifade edilerek, özellikle ev içi şiddeti tüm boyutları ile ele alacak yasanın hazırlanması için yardım edebilecekleri belirtildi.
Şiddeti önleyici mekanizmaların eksikliği, aile güçlendirme programlarının yetersizliği ve çocuk koruma politikasının olmayışının, toplumu felakete sürükleyen sonuçlar doğurabildiğine işaret edildi.
Ülkedeki yerel ve uluslararası mevzuata göre, çocuğun öncelikli ve ayrıcalıklı konumunun sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca, çocuğun yüksek yararı ilkesi gereği, her durumda çocukların birincil sırada korunması gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, psikolog, psikiyatrist, hukukçu, polis, sivil toplum örgütleri ve hak odaklı çalışmalar yapan tüm birey, kurum ve kuruluşların, sosyal hizmetlerin ve yerel yönetimlerin derhal bir araya gelip ortak önleme politikası oluşturması ve bunu hayata geçirmesi gerektiği de ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi olarak, bu konu ile ilgili hâlihazırda var olan ve şiddetin önüne geçilmesi için uygulanabilecek yasaların işletilmesini talep ediyoruz. Özellikle ev içi şiddeti tüm boyutları ile ele alacak yasanın hazırlanması için yardım edebileceğimizi, yerel mevzuatın iç hukukun parçası haline getirilen uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri ile uyumlaştırılması noktasında konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.”

 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.