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Sıcak hava sürecek

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Sıcak hava sürecek
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Sıcak ve nemli havanın önümüzdeki günlerde devam edeceği ve hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke, önümüzdeki bir hafta sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, bazı günler de parçalı çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 derece, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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