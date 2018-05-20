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Serdar Denktaş'a anjiyo yapıldı

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Serdar Denktaş'a anjiyo yapıldı
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Maliye Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’a, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah anjiyo yapıldı.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Denktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Denktaş’ın dün akşam saat 19.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ne başvurduğunu söyleyen Besim, Denktaş’ın Koroner Yoğun Bakım’a alındığını, yapılan tetkikler sonucunda anjiyo yapılması kararı verildiğini kaydetti.
Besim, bu sabah Denktaş’a anjiyo yapılarak, tek damarda darlık tespit edildiğini ve iki stent takıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da TAK’a yaptığı açıklamada, Denktaş’ın dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan tetkikler sonrasında anjiyo olması yönünde karar alındığını belirtti.
Denktaş’a bu sabah anjiyo yapıldığını söyleyen Dizdarlı, Denktaş’a iki stent takıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu, yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğunu kaydetti.

 

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