Şeker Sigorta’da Vurgun Büyüyor

Şeker Sigorta’da vurgun rakamı büyüyor. Usulsüz harcamalar nedeniyle sigortanın kaybının 2 milyon değil 4 milyon TL olduğu belirtiliyor. İzaz ikram, reklam, danışmanlık gibi harcamalarda yüzde 150 ve üzerinde artışların olduğu raporla belgelendi

Edinilen bilgilere göre Şeker Sigorta Eski Genel Müdürü, 2017 yılında zararda görünen şirketin karda gösterilmesi için rakamlarda oynama yaptı. Bu durumdan yönetim kurulu üyelerinin haberi olmadı.

Sigortada, 2017’de zararın görünmemesi adına kayıtlardaki hasar rakamlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden azaltıldığı ortaya çıktı. Bu yöntemle şirketin gerçek mali durumunun hissedarlar ve diğer ilgililere yansıtılmadığı belirlendi.

Öte yandan Şeker Sigorta Yönetim Kurulu, sigortada 2016-2018 Ağustos döneminde yaşandığı iddia edilen bazı yolsuzluk iddialarını dün polise taşıdı ve yasaya aykırı yapılan ödemelerin bulunduğu raporu da aktardı.

Şeker Sigorta’da skandallar bitmiyor

Şeker Sigorta’nın usulsüz harcamalar yüzünden kaybının 2 milyon değil 4 milyon TL olduğu belirtiliyor. Sigortada, 2017’de zararın görünmemesi adına kayıtlardaki hasar rakamlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden azaltıldığı ortaya çıktı

Şeker Sigorta’da vurgun rakamı büyüyor, kaybın 2 milyon TL değil 4 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Şeker Sigorta'da harcamaların geçmiş UBP-DP hükümeti döneminde 2 milyonun çok üzerinde olduğu ve 4 milyona yakın paranın bazı medya şirketleri ve danışman şirketlere verildiği ortaya çıktı.

Vurgunu kendisine bildirerek ortaya çıkaran personelin işten atıldığını söyleyen gazeteci Hüseyin Ekmekçi, usulsüzlükleri görüp çalışanlar olduğunu ve haksızlık karşısında birçok personelin sustuğunu açıkladı.

Öte yandan Şeker Sigorta ile ilgili önceki gün ortaya çıkan raporun ardından ikinci şok yaşandı.

Haber Kıbrıs’a ulaşan kaynaklar Şeker Sigorta’da 2017 yılı itibariyle zararın görünmemesi adına kayıtlardaki muallak hasar rakamlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden azaltıldığını ifade etti.

Raporda bu yapılan yöntem ile şirketin gerçek mali durumunun hissedarlar ve diğer ilgililere yansıtılmadığı kaydedildi.

ZARARDA OLAN ŞİRKETİ KARDA GÖSTERDİLER

Şeker Sigorta Eski Genel Müdürü, 2017 yılında zararda görünen şirketin karda gösterilmesi için yasalara aykırı işlem yaparak rakamlarda oynama yaptı. Raporda açık şekilde ifade edilen durumdan ise yönetim kurulu üyelerinin hiçbirinin haberi dahi olmadı.

Kaleme alınan raporda Şeker Sigorta’nın 2017 yılı itibariyle zararın görünmemesi adına yapılan değişiklik şöyle ifade ediliyor:

“2017 yıl sonu itibarı ile şirketin muhasebe kayıtlarında muallak hasar toplamı genel müdürün talimatı ile hiçbir yasal gerekçe göstermeden ve hiçbir yönetim kurulu olmadan takriben 963 bin 61 TL düşülerek ilgili yıl muallak hasar miktarı 3 milyon 623 bin 504 TL olarak yansıtılmıştır. Böylece zararda olan şirket 56 bin 366 TL ticari net kar etmiş gibi gösterilmiştir. Nitekim bu konu söz konusu müfettişlerin denetim raporlarında da vurgulanmıştır. Bu tür düzenleme ise Vergi Usül Yasası’nın 254-255-256-257 maddelerine aykırı bir işlem olup hileli vergi suçu kapsamında bir muhasebe ve vergi suçu oluşturmaktadır. Kamu kuruluşu özelliğine sahip bir şirket sektöründeki diğer şirketlere örnek olması gerekirken bu yöntemlere başvurması kabul edilemez. Bu hususta yasal her türlü işlemin başlatılması konusunda da yönetim kurulu olarak mutabık kalınmıştır".”

Öte yandan sigorta için hazırlanan raporda izaz ikram, reklam danışmanlık gibi harcamalarda yüzde 150 ve üzerinde artışların söz konusu olduğu vurgulandı.

Bağış ve aidat giderleri içerisinde Gönyeli Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Öksüzoğluları’na 4800 Euro üniversite okul harcı ödendiği öğrenildi.

GHD Kıbrıs Hasar Yönetim Danışmanlığı LTD’e ise danışmanlık hizmeti adında iki kez 288 bin 488 TL ödendiği ancak herhangi bir hizmet alınmadığı da ortaya çıktı.

Şeker Sigorta'da usulsüz harcamaların tespit edildiği rapordaki maddeler: