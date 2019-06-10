Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla bugün başlıyor.
BASIN BRİFİNGİ VE TATBİKATIN KARA SAFHASI YARIN
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı ile ilgili basın brifingi, yarın saat 09.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de düzenlenecek.
Tatbikatın kara safhası aynı gün 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde saat 11.30’da icra edilecek.
DENİZ SAFHASI ÇARŞAMBA...
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası ise, 12 Haziran Çarşamba günü icra edilecek. Tatbikatı izleyecek basın mensuplarının saat 09.00’da Gazimağusa Limanı’nda hazır olmaları istendi.