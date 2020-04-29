Saraçoğlu Vakfı’ndan fitre ve zekat çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılmasını istedi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, içinde bulunulan dönemde herkesin olduğu gibi vakıf çatısı altındaki çocukların ve ailelerinin de desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılmasını istedi.

Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bağışlarla üye çocuk ve ailelerinin tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğine işaret edildi.

Halkın bu yıl 35 TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinden KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, fitre bağışlarıyla Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına umut olmak isteyenlerin daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerine ulaşabileceği de kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri şöyle:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598.