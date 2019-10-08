Sami Hamidi Cem Yılmaz'ın filminde rol aldı

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisi Kaçamak ve 2 Arada; 18 Ekimde seyirciyle buluşuyor.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un başrolleri üstlendiği filmin sürpriz ismi ise uzun süre Cem Yılmaz’ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi oldu.

Hamidi, serinin Kaçamak adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti.

Bu rol için önce özel bir teknikle Hamidi’nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı.

Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı. Kaçamak, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.