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Sami Hamidi Cem Yılmaz'ın filminde rol aldı

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Cem Yılmaz'ın 18 Ekim'de seyirciyle buluşacak iki filmlik Karakomik Filmler serisinde ülkemizin yetiştirdiği spor hocası Sami Hamidi'ye uzaylı rolü verdiği ortaya çıktı

Sami Hamidi Cem Yılmaz'ın filminde rol aldı
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Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisi Kaçamak ve 2 Arada; 18 Ekimde seyirciyle buluşuyor.

  • Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un başrolleri üstlendiği filmin sürpriz ismi ise uzun süre Cem Yılmaz’ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi oldu.

  • Hamidi, serinin Kaçamak adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti.

  • Bu rol için önce özel bir teknikle Hamidi’nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı.

  • Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı. Kaçamak, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.

  • Son filmi Arif v 216'nın hazırlık sürecinde abur cuburun dozunu kaçıran ve hızla kilo aldığı için fitness eğitmeni Sami Hamidi ile çalışmalara başlayan Cem Yılmaz, seyirciyle buluşmak için gün sayan Karakomik Filmler serisiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. 

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