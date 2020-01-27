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Rusya Federasyonu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış

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Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Vilioroviç, bu ülkenin  Komite çalışmalarına yaptığı ilk bağış olan 50 bin Doları komiteye takdim etti

Rusya Federasyonu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış

Rusya Federasyonu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin ABD Doları bağış yaptığı bildirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden verilen bilgiye göre, bugün, Komite’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret eden Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Vilioroviç, bu ülkenin  Komite çalışmalarına yaptığı ilk bağış olan 50 bin Doları komiteye takdim etti.

Açıklamada, bağışın yıllardan beri birçok kayıp ailesini etkileyen kayıpların akıbeti konusundaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, kazı, kimliklendirme ve ailelere teslimi çalışmalarını destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada bugüne dek her iki toplumdan 969 kayıp şahsın kimliklendirilerek aileler teslim edildiği ifade edilerek, komitenin bağışlarla ayakta durduğu yinelendi.

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