Rum tarafıyla benzer adımlar atacağız

İlim Üniversitesi’nin düzenlediği konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Özersay, doğal gaz konusunda bundan sonra Rum tarafı adım attığında benzer nitelikte adımların atılacağını ifade etti

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) tarafından organize edilen “Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Enerji Stratejileri ve Küresel Güç İlişkileri” konulu konferans dün yapıldı.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alan konferansın açılış konuşmalarını, sırasıyla Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, üniversitede yeni bir dönemin yaşandığını, farklı bir anlayışla geleceğe yol aldıklarını söyleyerek, yeni bina ve laboratuar yatırımları yapıldığını, eğitimle ilgili her konuda yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Kıbrıs adasının yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinin tarihinin en çalkantılı dönemini yaşadığını söyleyen Göksel, enerji konusunun gündeme gelmesiyle bölgede pek çok oyuncunun aktif olduğunu, yeni işbirlikleri ve çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, yeni nesil üniversite anlayışıyla yeni bir atılım sürecine girdiklerini, altyapıda son teknolojiyi kullandıklarını söyledi.



Üniversitede global, kaliteli, sürdürülebilir eğitim vermeyi hedeflediklerini dile getiren Arslanbaş, KKTC’nin yüksek menfaatlerini gözetecek, bilim ve teknolojiye önem veren, küresel boyutta katkı sağlayacak, çok dilli, dinamik mezunlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından KİÜ Onursal Başkanı Mustafa Aydın, katılımcılara teşekkür ederek, Kıbrıs’ta kaliteli eğitim vermenin önemli olduğunu, bu bağlamda devletten destek istediklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuşmasına, Kıbrıs’ın coğrafi konum olarak önemine değinerek başladı.

Özersay, doğalgaz ve petrol ile ilgili eski paradigmalarla yeni durumu okumanın mümkün olmadığını söyleyerek, eski paradigmanın ilgili taraflardan bir tanesi adım attığı zaman bunun protesto edilmesi yönünde olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte haklarını saklı tutarak, aktif bir şekilde adım atma yoluna gitmediğini, Kıbrıs konusu çözülmeden enerji konularında bir şey yapılmamasının vurgulandığını söyleyen Özersay, bu yaklaşımın 2011 yılından itibaren bir paradigma değişikliğine uğradığını, bundan sonra Rum tarafı adım attığında benzer nitelikte adımların atılmasını esas alan bir paradigmaya doğru yürüme kararlılığında olduklarını ifade etti.



Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte dış politika anlamında belirleyici aktör ve unsur olma kararlılığında olduğunu belirten Özersay, “Önümüzdeki dönem böyle bir dönem olacaktır. Bizim dış politika anlayışımız budur” dedi.

