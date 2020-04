Riverside'tan sevindirici haber.

Riverside otelin'in tüm personelinin karantina suresi tamamlandi.

Riverside in tum personelinin karantina suresi tamamlandi .Testleri yapildi .Cok sukur covid 19 sonuclari negatif cikti. Cok sukur .Hastahanede tedavi goren 3 elemanlarimizinda tedavisi tamamlandi test sonuclari negatif oldu ve taburcu oldular cok sukur. Bizler Riverside ekibi olarak cok sukur bu zorlu sureci astik allaha cok sukur. Fakat lutfen herkes tum halkimiz evde kalmaya devam etsin disari cikmak zorundaysa maske ve mesafe kosuluna dikkat etsin .Tum dualarimiz tum halkimizin bu zorlu sureci bir an once atlatip saglikli gunlere kavusmasi Saglikli gunlerde gorusmek uzere saglicakla ve sevgiyle kalin Riverside ailesi