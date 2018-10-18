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Risk haritası yayınlandı

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Yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanlarının yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Risk haritası yayınlandı
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"Sciencemag" internet sitesinde yer alan yeni bir çalışmada, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca evleri, iş yerlerini ve kıyı altyapısını değil aynı zamanda Dünya Miras Alanlarını da tehdit ettiği bildirildi.

Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Çalışmada, Yunanistan'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Cezayir'deki Cezayir Kasbahı ve İtalya'daki Venedik Lagünü yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki yerler arasında listelendi.

Risk altında gösterilen yapılar arasında İstanbul'da bulunan Aya Sofya Müzesi de yer aldı.

Risk altında gösterilen ve Türkiye'de yer alan bir başka yapı ise Efes Antik Kenti oldu.

Risk altında olduğu belirtilen diğer yapılardan bazıları şöyle...

Dubrovnik (Eski kent)

Delos

Palazzi dei Rolli

Kartaca

Rodos

Akdeniz'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmada, bu alanlardan 37'sinin sel, 42'sinin kıyı erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.

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