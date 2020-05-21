Restorant ve meyhaneler kurallı başladı

Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronovirüs salgını nedeniyle birçok sektör gibi yaklaşık 2 kapalı kalan restorant ve meyhane tarzı eğlence yerleri dün gece itibariyle yeniden hizmet vermeye başlarken, işletmelerin tedbirlere uymaya çalışmalarına karşın vatandaşların pek uyum sağlamadıkları dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık iki ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan restorant ve meyhanelerde, ateş ölçme, dezenfektanlı halı ve el dezenfektanları ile masalar arası sosyal mesafeler uygulanırken, bazı meyhanelerde masalarda paneller de olduğu görüldü.

Ancak müşterilerin kalabalık şekilde oturmaları da dikkatlerden kaçmadı.