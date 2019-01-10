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Restorancılar Birliği KDV oranının yüzde 5’te bırakılmasını istiyor

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Restorancılar Birliği KDV oranının yüzde 5’te bırakılmasını istiyor
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Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan KDV oranının yüzde 5’te bırakılmasını talep etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Kayım, Maliye Bakanı Denktaş ile yaptığı görüşmede, Türk parasının değer kaybından dolayı baş gösteren kriz döneminde hayata geçirilen yüzde 5 KDV uygulamasının devamını talep etti.

Sektörün krizi atlatamadığını savunan Kayım, turizm ve büyük alış veriş yerlerinin, restoran sektörünü zorladığını kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, otellerde olduğu gibi restoranlar içinde bir yıldızlamanın söz konusu olabileceğini, bu anlamda Turizm Bakanlığı ile de ortak çalışma yürütülebileceğini söyledi. 

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